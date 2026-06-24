Asaltaron y acuchillaron a un niño de 12 años mientras pescaba en el río Dulce

El menor había ido a visitar a sus abuelos en La Banda y fue atacado por un delincuente. Su madre luego intentó reclamarle al presunto agresor y también fue víctima de otro hecho violento.

Hoy 09:14

Un grave episodio de inseguridad tuvo como víctima a un niño de 12 años, quien fue asaltado y apuñalado mientras pescaba en la ribera del río Dulce, en la ciudad de La Banda.

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El menor, oriundo del barrio Bosco II, había viajado para visitar a sus abuelos y, durante la siesta, decidió dirigirse solo al cauce del río. En ese contexto, fue sorprendido por un delincuente que lo atacó y, en medio del asalto, le propinó un puntazo con un arma blanca en la pierna izquierda.

Tras el hecho, el niño fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde recibió las curaciones correspondientes. Afortunadamente, la herida no habría comprometido su vida.

La situación no terminó allí. Su madre, de apellido González (35), inició averiguaciones por su cuenta y logró identificar al presunto agresor, quien sería un vecino de apellido Corvalán del complejo habitacional bandeño. La mujer decidió dirigirse hasta su domicilio para reclamarle lo ocurrido.

Sin embargo, en ese lugar se produjo un nuevo incidente: la mujer denunció que fue víctima del robo de su teléfono celular y que además le provocaron daños en la motocicleta en la que se movilizaba.

Ambos hechos fueron denunciados en la Comisaría Comunitaria Nº 15, que dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Las autoridades ordenaron que personal de la Sección Robo y Hurto se haga cargo de la investigación.

En ese marco, efectivos policiales realizan averiguaciones en el vecindario, toman testimonios y buscan cámaras de seguridad que permitan identificar fehacientemente al autor del ataque y avanzar con la causa.