De rival histórico a tomar mate: Schweinsteiger sorprendió a los hinchas argentinos

El excampeón del mundo alemán aceptó la infusión que le ofreció un hincha argentino durante un partido y su reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Hoy 10:12

Bastian Schweinsteiger, excampeón del mundo con Alemania y uno de los protagonistas de la final del Mundial 2014 ante la Selección argentina, volvió a quedar vinculado con los hinchas albicelestes. Esta vez, no por una rivalidad deportiva, sino por una escena distendida que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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El episodio ocurrió este martes en Boston, durante el partido entre Inglaterra - Ghana por la segunda fecha del Grupo L. El exmediocampista se encontraba realizando la cobertura del encuentro para el programa alemán Sportschau cuando un hincha argentino se acercó y le ofreció un mate.

Schweinsteiger aceptó probar la tradicional infusión y brindó ante la cámara que registraba el momento. “Salud, Argentina”, expresó el exjugador alemán antes de tomar mate. Luego, tras una breve reacción de sorpresa, aprobó la bebida con una frase que despertó la simpatía de los hinchas: “Está bueno”.

El video no tardó en circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del exfutbolista, especialmente por su pasado deportivo frente a la Argentina. En otro registro compartido por el hincha, se lo ve alentando a la Albiceleste mientras canta “Pa’ la Selección”, una de las canciones mundialistas más populares, con Schweinsteiger de fondo acompañando el ritmo con las manos.

La escena generó repercusión porque el alemán fue parte de varios cruces históricos contra la Selección argentina. Con Alemania, participó en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, y en las tres ediciones eliminó al equipo nacional: primero en cuartos de final en Alemania 2006, luego en la misma instancia en Sudáfrica 2010 y finalmente en la final de Brasil 2014.

Más allá de esa rivalidad, Schweinsteiger también mostró en otras ocasiones respeto por el fútbol argentino. De hecho, tras el nuevo récord de Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales, el alemán le dedicó un mensaje de reconocimiento.

“El nuevo poseedor del récord de goles en la Copa del Mundo. Bien merecido”, escribió en referencia al capitán argentino, que superó la marca de Miroslav Klose. Además, bromeó sobre la persecución de Kylian Mbappé, quien también se mantiene cerca en la tabla de goleadores mundialistas.

Schweinsteiger es considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Alemania. Además del título mundial obtenido en 2014, también fue parte del histórico 7 a 1 frente a Brasil en semifinales de aquel torneo.

Esta vez, lejos de las tensiones mundialistas, el exmediocampista protagonizó un momento de complicidad con hinchas argentinos y terminó aprobando una de las costumbres más representativas de nuestro país.