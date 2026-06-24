Sudáfrica y Corea del Sur a todo o nada por el Mundial 2026

Se enfrentarán este miércoles desde las 22:00 en el Estadio Monterrey, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos seleccionados necesitan sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final.

Hoy 10:54

Sudáfrica y Corea del Sur afrontarán un partido clave por la última jornada del Grupo A del Mundial 2026, con la clasificación a la siguiente ronda en juego. El encuentro comenzará a las 22:00 en el Estadio Monterrey, donde solo una victoria les permitirá seguir soñando con un lugar entre los 16 mejores del certamen.

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El conjunto africano llega con apenas un punto tras perder 2-0 frente a México en su debut e igualar 1-1 contra República Checa en la segunda fecha. Los Bafana Bafana no solo están obligados a ganar, sino que además necesitan hacerlo por una buena diferencia de goles y esperar un resultado favorable en el otro encuentro del grupo para tener posibilidades de clasificación.

Por su parte, Corea del Sur comenzó su participación con un triunfo por 2-1 sobre República Checa, pero luego cayó por la mínima ante México, lo que dejó abierta la definición del grupo. El seleccionado asiático sabe que una victoria lo acercará a los 16avos de final y podría permitirle terminar en el segundo puesto, dependiendo de lo que ocurra en el otro compromiso de la zona.

Las probables formaciones indican que Sudáfrica alinearía a Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster e Iqraam Rayners. En tanto, Corea del Sur saldría con Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; y Oh Hyeon-gyu.

El partido se disputará desde las 22:00 en el Estadio Monterrey, contará con el arbitraje del argentino Facundo Tello y será transmitido en vivo por TyC Sports. Con la necesidad de ganar y el pase a la fase eliminatoria en juego, ambos equipos prometen protagonizar un encuentro intenso y de alta tensión.