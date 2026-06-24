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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 13º
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La Liga Santiagueña confirmó la programación de la fecha 11 del Torneo Anual

En esta jornada solo habrá actividad en las zonas Capital y Banda, ya que la zona Robles ya completó su etapa regular.

Hoy 11:50

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la 11ª fecha del Torneo Anual, que contará con actividad en las zonas Capital y Banda.

Domingo 28

  • Unión Santiago vs. Yanda FC – Cancha de Unión Santiago. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.
  • Central Córdoba vs. Estudiantes – Cancha de Central Córdoba. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.
  • Güemes vs. Mitre – Cancha de Güemes. Reserva: 15.00 | Primera División: 17.00.
  • Central Argentino vs. Vélez – Cancha de Central Argentino. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.
  • Agua y Energía vs. Banfield – Cancha de Agua y Energía. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.

Martes 30 de junio

  • Sarmiento vs. Instituto Santiago – Cancha de Sarmiento. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol
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