La Liga Santiagueña confirmó la programación de la fecha 11 del Torneo Anual

En esta jornada solo habrá actividad en las zonas Capital y Banda, ya que la zona Robles ya completó su etapa regular.
Hoy 11:50
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la 11ª fecha del Torneo Anual, que contará con actividad en las zonas Capital y Banda.
Domingo 28
- Unión Santiago vs. Yanda FC – Cancha de Unión Santiago. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.
- Central Córdoba vs. Estudiantes – Cancha de Central Córdoba. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.
- Güemes vs. Mitre – Cancha de Güemes. Reserva: 15.00 | Primera División: 17.00.
- Central Argentino vs. Vélez – Cancha de Central Argentino. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.
- Agua y Energía vs. Banfield – Cancha de Agua y Energía. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.
Martes 30 de junio
- Sarmiento vs. Instituto Santiago – Cancha de Sarmiento. Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00.