México, con el boleto asegurado, choca ante República Checa que va por la clasificación

Se miden este miércoles desde las 22:00 en el Estadio Ciudad de México, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Mientras el seleccionado local ya aseguró el primer puesto, los europeos están obligados a conseguir un triunfo para mantener sus esperanzas de clasificación.

Hoy 11:01

México afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la clasificación y el liderazgo del Grupo A ya asegurados. Desde las 22:00, en el Estadio Ciudad de México, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá con una necesitada República Checa, que buscará una victoria para intentar avanzar a los 16avos de final.

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La Tricolor tuvo un rendimiento sólido en sus dos primeras presentaciones y llega con puntaje ideal. En el debut venció 2-0 a Sudáfrica y luego superó por 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron garantizar el primer lugar de la zona con una fecha de anticipación. Ahora intentará cerrar la etapa inicial con una nueva victoria antes de afrontar los cruces eliminatorios.

En cambio, República Checa apenas suma un punto tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en el estreno e igualar 1-1 con Sudáfrica en la segunda jornada. El equipo europeo necesita derrotar a México y esperar un resultado favorable en el otro partido del grupo para aspirar a terminar en el segundo puesto y conseguir el boleto a la siguiente instancia.

Las probables formaciones indican que México saldría con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Por su parte, República Checa alinearía a Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukáš Provod, Pavel Šulc y Patrik Schick.

El encuentro comenzará a las 22:00, contará con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez y será transmitido por DirecTV. Con objetivos distintos pero la misma intención de sumar, México y República Checa protagonizarán un duelo que puede resultar determinante para el desenlace del Grupo A.