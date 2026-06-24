México, con el boleto asegurado, choca ante República Checa que va por la clasificación

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo K
Colombia 1
RD Congo 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo L
Panamá 0
Croacia 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Suiza -
Canadá -
24 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina -
Qatar -
24 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Brasil -
24 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Marruecos -
Haití -
24 / 06 / 2026
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

México, con el boleto asegurado, choca ante República Checa que va por la clasificación

Se miden este miércoles desde las 22:00 en el Estadio Ciudad de México, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Mientras el seleccionado local ya aseguró el primer puesto, los europeos están obligados a conseguir un triunfo para mantener sus esperanzas de clasificación.

Hoy 11:01

México afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la clasificación y el liderazgo del Grupo A ya asegurados. Desde las 22:00, en el Estadio Ciudad de México, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá con una necesitada República Checa, que buscará una victoria para intentar avanzar a los 16avos de final.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Tricolor tuvo un rendimiento sólido en sus dos primeras presentaciones y llega con puntaje ideal. En el debut venció 2-0 a Sudáfrica y luego superó por 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron garantizar el primer lugar de la zona con una fecha de anticipación. Ahora intentará cerrar la etapa inicial con una nueva victoria antes de afrontar los cruces eliminatorios.

En cambio, República Checa apenas suma un punto tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en el estreno e igualar 1-1 con Sudáfrica en la segunda jornada. El equipo europeo necesita derrotar a México y esperar un resultado favorable en el otro partido del grupo para aspirar a terminar en el segundo puesto y conseguir el boleto a la siguiente instancia.

Las probables formaciones indican que México saldría con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Por su parte, República Checa alinearía a Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukáš Provod, Pavel Šulc y Patrik Schick.

El encuentro comenzará a las 22:00, contará con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez y será transmitido por DirecTV. Con objetivos distintos pero la misma intención de sumar, México y República Checa protagonizarán un duelo que puede resultar determinante para el desenlace del Grupo A.

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