Cancelan la serie de espías de Emilia Clarke tras solo una temporada

“Ponies”, el thriller ambientado en la Guerra Fría, no logró sostener su audiencia pese a las buenas críticas y quedó sin continuidad.

Hoy 09:50

La actriz Emilia Clarke suma un nuevo revés en su carrera televisiva tras la cancelación de “Ponies”, la serie de espías que protagonizaba junto a Haley Lu Richardson y que prometía devolverla al primer plano tras su paso por Juego de tronos.

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Según informó el medio especializado Deadline, la plataforma Peacock decidió no continuar con el proyecto luego de su primera temporada, pese a que la producción había cosechado muy buenas críticas tanto de especialistas como del público.

La serie, que puede verse en SkyShowtime, estaba ambientada en plena Guerra Fría y seguía la historia de dos secretarias de la embajada de Estados Unidos en Moscú que, inesperadamente, terminaban convertidas en espías.

Tras su estreno en enero, Ponies había alcanzado un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes, posicionándose incluso como una posible candidata en categorías de comedia para los premios Emmy.

Emilia Clarke

Sin embargo, el factor determinante fue el bajo rendimiento en audiencia. Las escasas visualizaciones terminaron por sellar su destino, dejando la historia inconclusa y con un cliffhanger que no tendrá resolución.

La cancelación representa un golpe tanto para Clarke como para Richardson, así como también para los creadores David Iserson y Susanna Fogel, quienes ya tenían en desarrollo una segunda temporada.

De este modo, el proyecto que aparecía como una oportunidad de relanzamiento para la protagonista de Juego de tronos queda trunco, alimentando la sensación de irregularidad en su carrera post-Poniente.