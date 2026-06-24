Adabel Guerrero se mostró por primera vez con su nuevo novio, a menos de dos meses de separarse

La bailarina llegó acompañada de Rodrigo Alenaz a una función de prensa. Su romance había comenzado en medios de rumores de infidelidad.

Hoy 08:51

A casi dos meses de confirmar su separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de relación y tuvo a su hija Lola, Adabel Guerrero se mostró por primera vez con su nuevo novio.

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Se trata de Rodrigo Alenaz, el nombre que comenzó a circular en los medios apenas días después de que se hiciera pública la ruptura y luego de que Lamela deslizara que su ex esposa le había sido infiel.

En ese entonces, Guerrero explicó que el motivo de la separación fue un desgaste de la pareja, y confirmó que estaba empezando a conocer a Alenaz, quien le había presentado Valeria Archimó.

“Si bien todavía no tenemos una relación, nos hicimos muy amigos… nos estamos conociendo”, admitió a mediados de mayo, y confesó que Alenaz era “una persona que le interesa mucho”.

Sin embargo, los medios aseguraban que el vínculo había comenzado al menos dos meses antes, ya que se los veía juntos desde marzo e incluso fines de febrero en lugares como el kartódromo de Buenos Aires, donde Alenaz practica karting.

A pesar de que en su entorno ya lo conocían, ya que el empresario automotriz suele frecuentar sus funciones de la obra Sex, lo cierto es que ahora se mostraron juntos por primera vez y en público.

Adabel y Rodrigo llegaron juntos a la función de prensa de Drácula II: Resurrección, el nuevo musical de Pepe Cibrián en el Hipódromo de San Isidro.

Lo hicieron en la camioneta blanca del empresario y, al retirarse del establecimiento, la bailarina intentó cubrir su rostro de las cámaras de los fotógrafos, aunque sin éxito.

Dentro de la carpa ubicada en el hipódromo, se sentaron uno al lado del otro en las butacas, en donde no tardaron en ser fotografiados, antes de que comenzara la obra.

Al momento de ingresar a la misma, Adabel sí se tomó el tiempo de posar para los paparazzis, pero cuando caminaban juntos intentaron esquivar los flashes.

La bailarina lució un look total black, combinando un pantalón de cuero negro con un body de terciopelo, tul y encaje, que cubrió con un sobretodo largo hasta los pies.