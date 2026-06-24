Termas de Río Hondo disfruta de un clima primaveral: pronóstico favorable para hoy Miércoles 24 de junio de 2026

Los termenses podrán disfrutar de un clima mayormente soleado con temperaturas agradables. Se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado con una temperatura actual de 1.4 °C, aunque la sensación térmica es de 0 °C. Los termenses están experimentando un inicio de jornada fresco, pero las condiciones mejorarán a medida que avance el día.

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Las proyecciones meteorológicas indican que para hoy, la temperatura mínima será de 7.2 °C y la máxima alcanzará los 18.5 °C. Esto significa que el clima será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el sol que se espera brille durante todo el día.

El viento sopla a 5 km/h desde el noreste, lo que contribuye a que la sensación de frío sea menor durante las horas más cálidas del día. Los termenses que planeen salir a pasear deben prepararse para un cambio notable en las temperaturas a lo largo de la jornada.

Mañana, el pronóstico se mantiene soleado con una mínima de 8.1 °C y una máxima de 17.9 °C, lo que sugiere que los días seguirán siendo agradables para la población local. Las condiciones climáticas parecen ser favorables para continuar disfrutando del aire libre.

El viernes, las temperaturas oscilarán entre 7.9 °C de mínima y 19.2 °C de máxima, manteniendo la tendencia de días soleados y agradables. Los termenses pueden esperar un clima estable y favorable en los próximos días.