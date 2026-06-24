Una pareja de recién casados desafía bloqueos y celebra su amor

Una pareja de recién casados celebró su amor en medio de bloqueos y protestas, convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales gracias a su alegría y música festiva.

Hoy 07:01

En un contexto marcado por bloqueos y protestas en la ciudad de El Alto, Bolivia, una pareja de recién casados se hizo viral gracias a una escena inesperada y emotiva.

Vestidos de novios y acompañados por una banda, el novio y la novia caminaron con alegría por la vía pública, atravesando un sector afectado por las medidas de presión.

Lejos de mostrar tristeza, ambos avanzaron sonriendo y al ritmo de la música, lo que captó rápidamente la atención de los vecinos y usuarios en redes sociales.

La actitud positiva de la pareja fue destacada por muchos, quienes resaltaron que, en medio de un contexto difícil, el amor puede ser una fuente de alegría.

A pesar de las complicaciones que enfrentan muchos para trasladarse debido a los bloqueos, los recién casados decidieron no dejar que la situación opacara uno de los días más importantes de sus vidas.

La banda que los acompañó ofreció una música festiva, transformando su recorrido en una improvisada celebración callejera que contrastó con el ambiente de protesta y cierre de vías.

El video de este momento generó numerosos comentarios de emoción y sorpresa, evidenciando que el amor puede abrirse paso incluso en medio de las dificultades.

Esta escena se convirtió en una postal que ilustra el lado más humano de la coyuntura: una pareja que, pese a los obstáculos, decidió celebrar su unión con alegría y música.