Cacho Deicas lanza cumbia para apoyar a la selección argentina en el Mundial

Cacho Deicas ha lanzado 'Cumbia sobre el Mundial' para alentar a la Selección Argentina durante el torneo de fútbol que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy 23:32

Cacho Deicas, reconocido excantante de Los Palmeras, ha dado un paso significativo en su carrera como solista con el lanzamiento de 'Cumbia sobre el Mundial'. Esta nueva propuesta musical transforma la clásica melodía de 'Cumbia sobre el mar' en un fervoroso grito de apoyo para la Selección Argentina.

La canción ha alcanzado un nivel de relevancia notable entre los jugadores argentinos, quienes la han adoptado como una de sus preferencias para celebrar y hacer sonar en los altoparlantes tras los partidos.

Con una letra que evoca un sueño colectivo por parte de la nación, el tema menciona cómo 'el cielo bajaba una nueva estrella en la celeste y blanca', mientras las hinchadas resuenan al ritmo de los tambores.

Enfocándose en la figura de Leo Messi, la obra lo celebra como el 'número uno' y el poseedor de 'la zurda sagrada'. La canción se describe como un himno festivo que brota de las gradas, agradeciendo la felicidad que el astro rosarino ofrece al pueblo argentino.

El estribillo, que repite con fuerza 'porque soy el campeón, porque soy de Argentina', refuerza el orgullo nacional tras la reciente conquista del título mundial.

Este lanzamiento se suma a la lista de éxitos de la agrupación santafesina dirigidos a la 'Scaloneta', como 'El bombón argentino', adaptación de su icónico éxito 'El bombón asesino'.