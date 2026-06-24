Entregaron de forma gratuita anteojos de receta a vecinos de Clodomira

El intendente Daniel Ruiz hizo la entrega a 16 beneficiarios del plan de asistencia social de la Municipalidad.

Hoy 23:36

En el marco del programa de asistencia social que impulsa la Municipalidad de Clodomira para los sectores más vulnerables, el intendente realizó la entrega gratuita de anteojos de receta a 16 vecinos de esta ciudad y zonas aledañas.

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Los beneficiarios son niños y adultos que no cuentan con recursos económicos suficientes para adquirir por sus propios medios los lentes que le permitan mejorar su calidad de vida y desarrollar con normalidad actividades cotidianas, como estudiar, realizar tareas domésticas, trabajos manuales o simplemente movilizarse de forma segura.

Durante la entrega de estos elementos, el jefe comunal estuvo acompañado por la coordinadora de los jardines de infantes municipales, Mariana Nuño.

Vale resaltar que este programa se inició durante la primera gestión del intendente Ruiz y sigue adelante con recursos municipales, gracias al manejo responsable de los recursos financieros que hace posible llevar ayuda a las familias más necesitadas a través de diferentes programas, además de seguir adelante con la prestación de servicios elementales y la ejecución de obras para la comunidad.