Sudáfrica hizo historia: le ganó a Corea del Sur y avanzó de fase en el Mundial 2026

En el Estadio Monterrey, el elenco dirigido por Hugo Broos se impuso por 1 a 0 por la tercera fecha del Grupo A y se metió en los 16avos de final.

Hoy 23:58

México ratificó su gran momento en el Mundial 2026 y cerró la fase de grupos con una actuación convincente. En el Estadio Azteca, el conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre goleó 3-0 a República Checa, sumó puntaje ideal y avanzó a los 16avos de final como líder indiscutido del Grupo A.

Con la clasificación ya asegurada y el primer puesto prácticamente en sus manos, la selección mexicana no se relajó y salió decidida a seguir construyendo confianza. El partido comenzó a inclinarse gracias a un tanto de Mateo Chávez, quien abrió el marcador y desató la fiesta en un Azteca colmado de hinchas que sueñan con una campaña histórica en casa.

La necesidad era toda de República Checa, que llegaba obligada a sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, el conjunto europeo mostró pocas herramientas ofensivas y apenas inquietó con una ocasión aislada que terminó desviada. La falta de profundidad y ambición terminó condenando sus posibilidades.

En el complemento, México elevó el ritmo y aprovechó los espacios que dejó su rival. Con el talento de Gilberto Mora, la movilidad de Julián Quiñones y el protagonismo de Mateo Chávez, el equipo local terminó de resolver el encuentro y construyó una goleada que reflejó la diferencia entre ambos seleccionados.

El 3-0 no solo significó una nueva victoria, sino también un registro histórico para el fútbol mexicano. Por primera vez, el combinado azteca consiguió ganar sus tres partidos de la fase de grupos en una Copa del Mundo, alcanzando los nueve puntos y llegando a la instancia eliminatoria con una confianza inmejorable.

Ahora, México espera conocer a su rival en los 16avos de final, con la ilusión de seguir avanzando en un torneo que disputa en su propio continente. Los resultados, además, están respaldados por un funcionamiento sólido, una defensa confiable y una contundencia ofensiva que lo convierten en uno de los equipos más peligrosos de la competencia.

La fiesta fue completa en el Estadio Azteca. El equipo respondió dentro de la cancha y la ilusión crece partido a partido. Con tres triunfos en tres presentaciones, México se permite soñar en grande y buscar una actuación histórica en el Mundial 2026.