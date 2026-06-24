México se floreó, goleó y eliminó a República Checa del Mundial 2026

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En el Estadio Ciudad de México, se impuso por 3 a 0 por la tercera fecha del Grupo A.
México sigue alimentando el sueño mundialista. Ya clasificado a los 16avos de final y con el primer puesto del Grupo A asegurado, el conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre no bajó la intensidad y derrotó con autoridad por 3-0 a República Checa en un colmado Estadio Azteca.
El triunfo tuvo un protagonista especial en el inicio. Mateo Chávez abrió el marcador y desató la fiesta de los hinchas mexicanos, que rápidamente comenzaron a ilusionarse con otra noche inolvidable. El gol del joven futbolista marcó el camino de una selección que volvió a mostrar orden, solidez y eficacia en los momentos decisivos.
Por el contrario, República Checa llegaba obligada a sumar para mantener vivas sus chances de clasificación como uno de los mejores terceros. Sin embargo, el conjunto europeo nunca logró imponer condiciones. Le faltó profundidad en ataque y apenas inquietó con una situación aislada que terminó desviada, reflejando las dificultades que tuvo para competir frente a un rival claramente superior.
Con la ventaja a su favor, México manejó el encuentro con tranquilidad y en el segundo tiempo aceleró cuando lo consideró necesario. La frescura de Gilberto Mora, el protagonismo de Mateo Chávez y la movilidad de Julián Quiñones terminaron de inclinar la balanza frente a una defensa checa que no encontró respuestas.
El 3-0 terminó siendo el reflejo de una actuación convincente y de una fase de grupos impecable. Con nueve puntos sobre nueve posibles, la selección mexicana consiguió por primera vez en su historia ganar sus tres compromisos iniciales en una Copa del Mundo, una marca que fortalece aún más la confianza del plantel.
La victoria también ratifica el gran momento futbolístico del equipo de Aguirre, que combina un funcionamiento sólido, equilibrio defensivo y contundencia ofensiva. Estos argumentos alimentan la ilusión de millones de mexicanos que sueñan con ver a su selección protagonizar una campaña histórica en casa.
Ahora, México aguardará por su rival en los 16avos de final, pero lo hará con la tranquilidad de haber cumplido una primera fase perfecta y con la sensación de que tiene herramientas para competir frente a cualquiera. La ilusión está más viva que nunca en el Azteca y en todo el país.