México se floreó, goleó y eliminó a República Checa del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Republica Checa 0
México 3
FINALIZADO
17:00 Grupo E
Ecuador -
Alemania -
25 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Curazao -
Costa de Marfil -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Túnez -
Países Bajos -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Japón -
Suecia -
25 / 06 / 2026
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00 Partido 73 - Inglewood
Sudáfrica
vs
Canadá

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

México se floreó, goleó y eliminó a República Checa del Mundial 2026

En el Estadio Ciudad de México, se impuso por 3 a 0 por la tercera fecha del Grupo A.

Hoy 23:59

México sigue alimentando el sueño mundialista. Ya clasificado a los 16avos de final y con el primer puesto del Grupo A asegurado, el conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre no bajó la intensidad y derrotó con autoridad por 3-0 a República Checa en un colmado Estadio Azteca.

El triunfo tuvo un protagonista especial en el inicio. Mateo Chávez abrió el marcador y desató la fiesta de los hinchas mexicanos, que rápidamente comenzaron a ilusionarse con otra noche inolvidable. El gol del joven futbolista marcó el camino de una selección que volvió a mostrar orden, solidez y eficacia en los momentos decisivos.

Por el contrario, República Checa llegaba obligada a sumar para mantener vivas sus chances de clasificación como uno de los mejores terceros. Sin embargo, el conjunto europeo nunca logró imponer condiciones. Le faltó profundidad en ataque y apenas inquietó con una situación aislada que terminó desviada, reflejando las dificultades que tuvo para competir frente a un rival claramente superior.

Con la ventaja a su favor, México manejó el encuentro con tranquilidad y en el segundo tiempo aceleró cuando lo consideró necesario. La frescura de Gilberto Mora, el protagonismo de Mateo Chávez y la movilidad de Julián Quiñones terminaron de inclinar la balanza frente a una defensa checa que no encontró respuestas.

El 3-0 terminó siendo el reflejo de una actuación convincente y de una fase de grupos impecable. Con nueve puntos sobre nueve posibles, la selección mexicana consiguió por primera vez en su historia ganar sus tres compromisos iniciales en una Copa del Mundo, una marca que fortalece aún más la confianza del plantel.

La victoria también ratifica el gran momento futbolístico del equipo de Aguirre, que combina un funcionamiento sólido, equilibrio defensivo y contundencia ofensiva. Estos argumentos alimentan la ilusión de millones de mexicanos que sueñan con ver a su selección protagonizar una campaña histórica en casa.

Ahora, México aguardará por su rival en los 16avos de final, pero lo hará con la tranquilidad de haber cumplido una primera fase perfecta y con la sensación de que tiene herramientas para competir frente a cualquiera. La ilusión está más viva que nunca en el Azteca y en todo el país.

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