Elías Suárez firmó un acuerdo regional para fortalecer la gestión hídrica en los Bajos Submeridionales

El gobernador participó de un convenio junto a sus pares de Chaco y Santa Fe para avanzar en políticas conjuntas frente a inundaciones y sequías.

Hoy 12:35

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmó este jueves en la ciudad de Resistencia un convenio clave para fortalecer el Plan Director de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales, en un trabajo articulado con otras provincias.

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El acuerdo fue rubricado junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Tras la firma, Suárez destacó la importancia de avanzar en una agenda común para abordar los desafíos ambientales que afectan a la región. “Esta región nos une y también nos exige”, expresó, al tiempo que remarcó el impacto de los fenómenos climáticos en el territorio.

En ese sentido, el mandatario subrayó que los ciclos de inundación y sequía han afectado históricamente a miles de santiagueños, y advirtió que el actual contexto climático obliga a una planificación conjunta. “Nos obliga a planificar juntos, con técnica y con decisión”, sostuvo.

Finalmente, Suárez afirmó que la provincia cuenta con aliados estratégicos para afrontar estos desafíos y ratificó el compromiso de su gestión: “Santiago del Estero tiene socios estratégicos y un gobierno comprometido con cuidar el agua y prevenir de manera ordenada y eficiente”.