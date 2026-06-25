No hubo quórum en el Senado y se cayó la sesión donde buscaban avanzar con la interpelación a Adorni

La convocatoria fue levantada por falta de legisladores en sus bancas. También estaban previstos el tratamiento del proyecto de Propiedad Privada, pliegos judiciales y designaciones de Cancillería.

Hoy 12:01

El Senado no sesionará este jueves luego de que fracasara el quórum necesario para habilitar el debate en el recinto. La convocatoria fue levantada pasadas las 11.30, cuando no se alcanzó el número requerido de legisladores presentes en sus bancas.

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En la sesión estaba previsto el tratamiento de un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su patrimonio, ahorros, viajes y propiedades. La iniciativa no contaba con dictamen de comisión y el oficialismo buscaba frenar su avance.

La jornada había generado expectativa política, ya que distintos sectores pretendían llevar al recinto el pedido para que Adorni brindara explicaciones ante el Congreso. Sin embargo, la falta de quórum impidió que el tema pudiera ser debatido.

Los legisladores libertarios asistieron al recinto, aunque varios de ellos no se sentaron en sus bancas. Entre ellos estuvo la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Por su parte, los senadores de Unión por la Patria dejaron sus lugares vacíos.

Además del pedido vinculado al jefe de Gabinete, también esperaban ser tratados los pliegos de Cancillería, designaciones judiciales y el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno.

La sesión había sido convocada por el oficialismo con la intención de avanzar en su agenda legislativa, especialmente con la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada. No obstante, la ausencia de legisladores terminó por frustrar el debate.

De esta manera, el Senado quedó nuevamente atravesado por la tensión política en torno a Adorni y por la dificultad del oficialismo para reunir los apoyos necesarios en una sesión clave.