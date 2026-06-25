La Paraguay de Alfaro no remató al arco, empató con Australia, pero avanzó a los 16avos

La Albirroja empató sin goles ante el conjunto de Oceanía en el San Francisco Bay Area Stadium, por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 01:15

Paraguay dio un paso fundamental hacia la clasificación al empatar 0-0 con Australia en el San Francisco Bay Area Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Aunque no logró quedarse con la victoria, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro quedó con un 99,2% de probabilidades de avanzar a los 16avos de final como uno de los ocho mejores terceros del certamen.

La Albirroja afrontó el encuentro con un planteo cauteloso y priorizó el orden defensivo por encima de la posesión del balón. Durante la primera mitad, el conjunto sudamericano cedió la iniciativa a los Socceroos, que dominaron la pelota y generaron las situaciones más peligrosas del partido.

Las estadísticas reflejaron esa superioridad territorial de Australia. El equipo oceánico completó 312 pases contra los 195 de Paraguay, además de registrar seis remates, tres de ellos al arco, y ejecutar tres tiros de esquina. En cambio, el conjunto de Alfaro nunca encontró fluidez en ataque y sufrió la escasa proyección de sus laterales, lo que limitó la generación de juego por las bandas.

En el complemento, Paraguay adelantó algunos metros sus líneas y mostró una versión algo más ambiciosa. Mauricio Magalhães protagonizó los dos únicos disparos al arco del seleccionado guaraní, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero. Aun así, el equipo mantuvo su postura conservadora y apostó a sostener el empate.

Las ocasiones más claras continuaron siendo para Australia, especialmente a través de Jordan Bos, quien exigió en varias oportunidades al arquero Orlando Gill. El guardameta paraguayo respondió con seguridad y fue una de las figuras del encuentro al mantener su arco en cero.

Con este empate, Paraguay dejó atrás el duro golpe sufrido en el debut, cuando cayó 4-1 frente a Estados Unidos, y quedó muy cerca de sellar su clasificación a la fase eliminatoria. De confirmarse el avance, el equipo de Gustavo Alfaro tendría como rival a Alemania en los 16avos de final, en un cruce de máxima exigencia para seguir soñando en el Mundial 2026.