Robo millonario en San Pedro de Jujuy afecta a un ciudadano

Un hombre denunció un robo millonario en su domicilio de San Pedro de Jujuy, donde se sustrajeron 2 millones de pesos y otros bienes de valor.

26/06/2026

Un ciudadano de San Pedro de Jujuy ha denunciado un robo millonario en su residencia, donde se sustrajeron 2 millones de pesos y más de 12 mil dólares. Este incidente fue reportado días atrás en la Seccional 6° del barrio San Pedrito, en la capital jujeña.

Según la declaración del afectado, se ausentó de su hogar para celebrar el Día del Padre con su familia y, al regresar, encontró signos de violencia en la entrada principal y en una ventana del inmueble.

Al ingresar, se percató de que el interior estaba completamente revuelto y descubrió la alarmante noticia de que habían robado 2 millones de pesos y 12 mil 500 dólares. Además, notó la falta de otros artículos de valor, como anillos de oro, una balanza electrónica y una notebook.

Las autoridades han tomado conocimiento del caso y se han iniciado las actuaciones correspondientes, las cuales fueron enviadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ha solicitado un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para poder identificar a los responsables del robo, así como también ha encomendado que las actuaciones complementarias queden bajo la responsabilidad de la mencionada sede policial.

Este tipo de delitos genera preocupación entre los residentes de San Pedro de Jujuy, quienes exigen un mayor control policial y medidas de seguridad efectivas para prevenir futuros incidentes similares.