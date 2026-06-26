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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 11º
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Camioneta se hunde en zanja de obra pública en Salta y genera caos

Una camioneta se precipitó en una zanja de obra pública en el barrio Grand Bourg de Salta, provocando el cierre temporal del tránsito en la zona.

26/06/2026

Esta mañana, una camioneta cayó en una zanja correspondiente a una obra pública en el barrio Grand Bourg, Salta. El vehículo permaneció en el pozo durante gran parte de la mañana, lo que generó un caos vehicular significativo en la zona.

Según el informe de Multivisión Federal, las autoridades policiales, junto con el personal de la policía científica y agentes de tránsito, se movilizaron rápidamente al lugar para llevar a cabo las pericias necesarias y restablecer la circulación.

El conductor de la camioneta, que sufrió únicamente daños materiales, decidió no ofrecer declaraciones a la prensa después de que se completara el operativo de retirada del vehículo.

El encargado de la obra, en un intento de aclarar la situación, explicó los motivos por los cuales la excavación permanecía abierta. “Esta es la obra, la nueva instalación de agua para cambiar las viejas; faltaba la conexión y nos dieron turno para la otra semana”, afirmó el trabajador.

Respecto a la señalización y las condiciones de seguridad del perímetro, el operario indicó que los elementos preventivos fueron arrastrados por el vehículo hacia el interior de la zanja. “Se llevó cartel y todo al fondo”, comentó el encargado al ser consultado sobre la señalización que había sido sumergida junto con la camioneta.

Este incidente ha generado preocupación entre los vecinos, quienes exigen una mejor señalización y medidas de seguridad adecuadas en las obras públicas para evitar futuros accidentes.

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