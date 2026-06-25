Una motociclista terminó gravemente herida tras ser embestida por un auto que habría cruzado en rojo

El accidente ocurrió este jueves por la noche. La mujer, de 40 años, fue asistida por el SEASE 107 y trasladada de urgencia al Hospital Regional con un traumatismo cervical y una presunta fractura en un brazo.

Hoy 22:43

Un accidente de tránsito registrado este jueves alrededor de las 22 horas dejó como saldo a una motociclista lesionada, luego de protagonizar un choque con un automóvil en la intersección de Sáenz Peña y Moreno, en la ciudad Capital.

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De acuerdo con la información recabada, el siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave, conducida por Elizabeth Paladea, de 40 años, con domicilio en el barrio Mariano Moreno, y a un Volkswagen Golf manejado por un hombre.

Según manifestaron testigos en el lugar, Paladea circulaba por calle Sáenz Peña con el semáforo habilitado y, al intentar atravesar la intersección con Moreno, fue impactada por el automóvil, cuyo conductor habría cruzado con la luz roja, provocando la colisión.

Tras el fuerte impacto, personal del SEASE 107 acudió rápidamente al lugar para asistir a la motociclista. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde los profesionales le diagnosticaron un traumatismo cervical y una posible fractura en el miembro superior izquierdo, por lo que quedó bajo atención médica.

En tanto, personal policial trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión la mecánica del accidente, mientras se llevan adelante las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.