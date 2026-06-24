En vivo: México, con el boleto asegurado, choca ante República Checa que va por la clasificación

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Se miden este miércoles desde las 22:00 en el Estadio Ciudad de México, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Mientras el seleccionado local ya aseguró el primer puesto, los europeos están obligados a conseguir un triunfo para mantener sus esperanzas de clasificación.
México afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la clasificación y el liderazgo del Grupo A ya asegurados. Desde las 22:00, en el Estadio Ciudad de México, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá con una necesitada República Checa, que buscará una victoria para intentar avanzar a los 16avos de final.
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