En vivo: Sudáfrica y Corea del Sur a todo o nada por el Mundial 2026

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Se enfrentarán este miércoles desde las 22:00 en el Estadio Monterrey, por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos seleccionados necesitan sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final.
Sudáfrica y Corea del Sur afrontarán un partido clave por la última jornada del Grupo A del Mundial 2026, con la clasificación a la siguiente ronda en juego. El encuentro comenzará a las 22:00 en el Estadio Monterrey, donde solo una victoria les permitirá seguir soñando con un lugar entre los 16 mejores del certamen.
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