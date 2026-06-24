Así fue el momento en que el doble terremoto sorprendió a un partido de béisbol en Venezuela

El encuentro entre Senadores de Caracas y Marineros de Carabobo debió ser suspendido cuando comenzaron los fuertes movimientos sísmicos que sacudieron al país. Las imágenes del estadio se viralizaron en redes sociales.

Hoy 22:35

Uno de los videos más impactantes que dejó el doble terremoto registrado este miércoles en Venezuela muestra el instante exacto en que el sismo interrumpió un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional disputado en el Estadio Universitario de Caracas.

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El encuentro enfrentaba a Senadores de Caracas y Marineros de Carabobo cuando comenzaron a sentirse los movimientos telúricos. En la transmisión oficial se escucha a los relatores advertir que estaba temblando, mientras las cámaras registraban el balanceo de las estructuras del estadio y los jugadores detenían inmediatamente el juego.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los peloteros, árbitros y parte del personal ingresaron al campo de juego para alejarse de las tribunas, mientras los espectadores comenzaban a evacuar el estadio en medio de momentos de tensión. El partido fue suspendido de manera preventiva y las autoridades deportivas también cancelaron otros compromisos previstos para la jornada.

El episodio ocurrió mientras Venezuela era sacudida por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia y con epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de un inusual "doblete sísmico", en el que un fuerte sismo precursor fue seguido casi de inmediato por un movimiento aún más intenso.

Los terremotos provocaron escenas de pánico en distintos puntos del país, especialmente en la capital venezolana, donde se reportaron cortes de energía, daños estructurales en edificios y el despliegue de equipos de emergencia para asistir a las zonas más afectadas. Además, se registraron varias réplicas que mantuvieron en alerta a la población durante las horas posteriores.

Las imágenes captadas desde el estadio rápidamente recorrieron las redes sociales y se convirtieron en uno de los registros más representativos de la magnitud del fenómeno, al mostrar la reacción de jugadores, árbitros y fanáticos ante uno de los eventos sísmicos más fuertes ocurridos en Venezuela en más de un siglo.