Desde prisión, Nicolás Maduro le envió un mensaje al pueblo venezolano tras los terremotos

El expresidente venezolano, detenido en una cárcel de Nueva York, difundió un comunicado en sus redes sociales dirigido a las familias afectadas por los fuertes sismos que golpearon al país.

Hoy 09:51

Nicolás Maduro difundió un mensaje dirigido al pueblo venezolano luego de los fuertes terremotos que sacudieron al país y dejaron un escenario de conmoción, daños y tareas de rescate en distintas zonas.

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El expresidente venezolano, detenido en una cárcel de Nueva York desde enero, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su solidaridad con las familias afectadas y llamó a la unidad nacional frente a la emergencia.

“Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”, escribió Maduro.

En el texto, también pidió acompañar el trabajo de los cuerpos de rescate, la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios que intervienen en las zonas afectadas.

“Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”, expresó en otro tramo, en el que además pidió que ninguna persona quede sola ante la emergencia.

Maduro llamó a que cada comunidad cuide a los niños, adultos mayores y personas enfermas, y remarcó la necesidad de sostener la organización social en medio de la crisis.

“En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir”, señaló.

El mensaje fue difundido en medio de la fuerte repercusión internacional por los terremotos que afectaron a Venezuela y mientras continúan los operativos de asistencia en las zonas más golpeadas.

En el cierre del comunicado, Maduro expresó: “Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”.