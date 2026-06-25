Entre emoción y lágrimas: Neymar pudo debutar con Brasil en la Copa del Mundo

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Republica Checa 0
México 3
FINALIZADO
17:00 Grupo E
Ecuador -
Alemania -
25 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Curazao -
Costa de Marfil -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Túnez -
Países Bajos -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Japón -
Suecia -
25 / 06 / 2026
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

Entre emoción y lágrimas: Neymar pudo debutar con Brasil en la Copa del Mundo

El astro brasilero volvió al escenario mundialista después de muchos problemas por sus constantes lesiones.

Hoy 11:13
Neymar.

Luego de más de 900 días, Neymar pudo volver a ponerse la camiseta de la Canarinha en un partido oficial y fue ovacionado por todo su público.

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El jugador del Santos entró con un partido ya liquidado por la Verdeamarela, que goleó a Escocia por un contundente 3-0 y se aseguró su clasificación a los 16avos de la copa del mundo

Ya en zona de prensa, el delantero declaró la emoción que vivió luego del silbato final: “Me emocioné, lloré solo en el vestuario porque volver a vivir todo esto es un alivio enorme. Siempre he soñado con vestir la camiseta de la selección, jugar un Mundial y tal vez incluso ganarlo”.

"Fue difícil estar tanto tiempo afuera, pero nunca dejé de prepararme. Estuve cerca de 25 días entrenando intensamente para llegar de la mejor manera", agregó el futbolista.

Además de hablar de su regreso, destacó de manera muy positiva a sus compañeros de selección, poniendo especial énfasis en Vinicius Jr: "Vini es nuestra pieza clave ahora mismo y está en un estado de forma increíble; nos ayuda y decide partidos. Eso es importante para nosotros. Ahora estamos en la fase de eliminatorias: tenemos que seguir ganando para alcanzar nuestro objetivo final”.

En el final de sus declaraciones, Neymar no se olvidó de saludar y felicitar a su amigo Lionel Messi por el récord de goles alcanzado en mundiales. “Me dio mucha alegría conocerlo y poder compartir cancha con él, es un gran amigo. Hemos hablado bastante, incluso estos últimos días, y él sabe cuánto cariño le tengo”, sentenció.

TEMAS Mundial 2026 Neymar
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