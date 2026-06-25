Entre emoción y lágrimas: Neymar pudo debutar con Brasil en la Copa del Mundo

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El astro brasilero volvió al escenario mundialista después de muchos problemas por sus constantes lesiones.
Luego de más de 900 días, Neymar pudo volver a ponerse la camiseta de la Canarinha en un partido oficial y fue ovacionado por todo su público.
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El jugador del Santos entró con un partido ya liquidado por la Verdeamarela, que goleó a Escocia por un contundente 3-0 y se aseguró su clasificación a los 16avos de la copa del mundo
Ya en zona de prensa, el delantero declaró la emoción que vivió luego del silbato final: “Me emocioné, lloré solo en el vestuario porque volver a vivir todo esto es un alivio enorme. Siempre he soñado con vestir la camiseta de la selección, jugar un Mundial y tal vez incluso ganarlo”.
"Fue difícil estar tanto tiempo afuera, pero nunca dejé de prepararme. Estuve cerca de 25 días entrenando intensamente para llegar de la mejor manera", agregó el futbolista.
Además de hablar de su regreso, destacó de manera muy positiva a sus compañeros de selección, poniendo especial énfasis en Vinicius Jr: "Vini es nuestra pieza clave ahora mismo y está en un estado de forma increíble; nos ayuda y decide partidos. Eso es importante para nosotros. Ahora estamos en la fase de eliminatorias: tenemos que seguir ganando para alcanzar nuestro objetivo final”.
En el final de sus declaraciones, Neymar no se olvidó de saludar y felicitar a su amigo Lionel Messi por el récord de goles alcanzado en mundiales. “Me dio mucha alegría conocerlo y poder compartir cancha con él, es un gran amigo. Hemos hablado bastante, incluso estos últimos días, y él sabe cuánto cariño le tengo”, sentenció.