El Club de Leones Santiago del Estero invita a un té bingo solidario para acompañar comedores y merenderos

La propuesta se realizará el domingo 28 de junio. Lo recaudado permitirá sostener acciones alimentarias, campañas de salud y apoyo escolar destinadas a familias de distintos barrios.

Hoy 09:29

El Club de Leones Santiago del Estero llevará adelante una nueva edición del Té Bingo Solidario, una iniciativa que busca reunir a la comunidad en una tarde de encuentro y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones sociales que la institución desarrolla en distintos puntos de la provincia.

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La actividad se realizará el próximo domingo 28 de junio, desde las 17, en la Casa Diocesana, ubicada en Independencia 267.

Según informaron desde la organización, el objetivo principal es recaudar fondos para garantizar la continuidad de la asistencia que brindan a comedores y merenderos apadrinados en diferentes barrios de Santiago del Estero.

Además, los recursos obtenidos permitirán reforzar campañas comunitarias y preventivas vinculadas a la salud, con controles y actividades de concientización, así como sostener los programas de apoyo escolar destinados a niños y jóvenes.

La propuesta incluirá distintas rondas de bingo, premios durante toda la jornada y una merienda libre para quienes participen del encuentro, pensado para compartir en familia y colaborar con una causa solidaria.

Quienes deseen participar o recibir más información pueden comunicarse al 3855148294.

Desde el Club de Leones destacaron que este tipo de iniciativas son fundamentales para continuar desarrollando proyectos comunitarios y agradecieron el acompañamiento permanente de la sociedad santiagueña.