Un delincuente murió atropellado al intentar robarle el rodado a un motociclista

Los motochorros persiguieron a tiros a un hombre para robarle y se cayeron en la 9 de Julio. El conductor cayó al asfalto intentando escapar y provocó el despiste de los ladrones.

Hoy 09:21

Tres ladrones persiguieron a tiros a un motociclista para robarle, cayeron en la Autopista 9 de Julio Sur y uno de los delincuentes murió tras haber sido atropellado por un auto.

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El dramático episodio ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana en sentido hacia el centro de la Capital Federal.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres delincuentes que se trasladaban a bordo de una moto interceptaron a otro motociclista con intenciones de robarle.

Ante la resistencia de la víctima, los asaltantes comenzaron a dispararle, lo que desató una desesperada maniobra de escape. En medio de las corridas y los tiros, el conductor perseguido perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Al caer, provocó también el despiste y la caída de la moto en la que viajaban los tres delincuentes.

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Producto del fuerte impacto, uno de los motochorros quedó tendido sobre la autopista y fue embestido por un auto que circulaba por la traza. El delincuente murió en el acto.

Al constatar la gravedad de las heridas, sus dos cómplices intentaron arrastrarlo y llevarlo consigo, pero ante la inminente llegada de las autoridades policiales, decidieron dejarlo abandonado en el lugar y darse a la fuga.

Minutos más tarde, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y constató el deceso del sospechoso, un hombre de aproximadamente 30 años.