Zendaya rompe el molde en París con una remera de Spider-Man de 35 dólares

La actriz apostó por un look simple y accesible en el photocall de "Spider-Man: Brand New Day", combinando una camiseta comprada en eBay con stilettos de lujo, en un gesto que contrasta con su habitual despliegue de alta costura.

Hoy 08:17

La actriz Zendaya sorprendió en el photocall de “Spider-Man: Brand New Day” en el UGC Cine Cité Bercy de París, realizado el 24 de junio de 2026, al optar por un look mucho más informal de lo habitual en sus apariciones promocionales.

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En lugar de los habituales estilismos de alta costura que caracterizan sus giras de prensa, la ganadora del Emmy eligió una remera negra oversize con estampa de Spider-Man, combinada con tacones blancos de Christian Louboutin, en una propuesta que mezcló simplicidad con lujo.

El detalle más comentado del outfit fue su origen: el estilista de Zendaya, Law Roach, reveló que la prenda fue comprada en eBay por 34,99 dólares. “El estilo no siempre tiene que costar una fortuna”, escribió Roach en sus historias de Instagram, junto a la captura del anuncio de la venta online.

A lo largo de los años, Zendaya y Roach se han consolidado como una de las duplas más influyentes de la moda en Hollywood, responsables de algunos de los momentos más virales de alfombra roja, desde el vestido inspirado en Cenicienta de Tommy Hilfiger en la Met Gala 2019, hasta piezas vintage de Thierry Mugler, propuestas de Loewe, Lacoste y archivos de diseñadores como Giorgio Armani y Versace.

Zendaya

En esta misma gira promocional, la actriz ha desplegado una serie de looks temáticos en distintas ciudades europeas: en Madrid apostó por diseños en rojo intenso y negro de Ernest Naranjo y Christian Cowan; en Ámsterdam, por piezas de McQueen y Louis Vuitton; en Berlín, por un conjunto de cuero de Louis Vuitton; y en Roma, por vestidos vintage de archivo con motivos de telarañas y estética arácnida.

El estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Zendaya y Tom Holland y producida por Sony y Marvel Studios, está previsto para el 31 de julio en cines de Estados Unidos.