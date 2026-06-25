El sol brilla en Añatuya: pronóstico optimista para los próximos días, hoy Jueves 25 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Se espera un clima estable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes pueden disfrutar de un clima despejado, con una temperatura actual de 7.4 °C, aunque la sensación térmica es más baja, alcanzando solo los 2.8 °C. La humedad se mantiene en un 78%, y el viento sopla desde el sur a 3.6 km/h, contribuyendo a un ambiente fresco.

Durante el día de hoy, se anticipa un clima soleado con una mínima de 7.3 °C y una máxima que alcanzará los 20.1 °C. Este ascenso en la temperatura será muy bien recibido por los añatuyenses, quienes podrán disfrutar de un agradable día al aire libre.

En los próximos días, el pronóstico se mantiene optimista. Para mañana, viernes 26 de junio, se espera otro día soleado con una mínima de 7.8 °C y una máxima de 21.1 °C. Esto sugiere que la tendencia de temperaturas agradables continuará.

El sábado 27 de junio también presentará un clima soleado, donde la temperatura mínima será de 8.8 °C y la máxima alcanzará los 21.7 °C. Estas condiciones son ideales para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en la región.

En resumen, el clima se presenta favorable para los añatuyenses. Hoy, 25 de junio de 2026, se reporta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 7.3 °C y los 20.1 °C, seguido de un pronóstico similar para los próximos días, manteniendo el buen tiempo en la ciudad.