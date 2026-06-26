Boca ya tiene arquero: cerró la llegada de Álvaro Montero

El colombiano, de destacada actuación en Vélez durante el último semestre, tiene un acuerdo de palabra con el Xeneize y se incorporará tras su participación en el Mundial 2026. Firmará un contrato por cuatro temporadas.

Hoy 10:35

Boca tiene prácticamente asegurado a su nuevo arquero. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo de palabra con Álvaro Montero, quien se convertirá en refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena una vez que finalice su participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026.

La búsqueda de un guardameta era una prioridad para el cuerpo técnico debido a la ausencia de Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla, y a las dudas que dejó Leandro Brey cada vez que le tocó ocupar el arco del Xeneize. En ese contexto, la dirigencia aceleró las negociaciones y logró cerrar la incorporación del arquero colombiano.

Montero, de 31 años, viene de destacarse en Vélez, donde disputó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas, consolidándose como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Su gran rendimiento le permitió ganarse un lugar en la convocatoria de Colombia para la Copa del Mundo como suplente de Camilo Vargas.

Si bien Guillermo Barros Schelotto pretendía retenerlo en Vélez, la oferta de Boca terminó inclinando la balanza. El club de Liniers ejecutará la opción de compra de 1,5 millones de dólares que tenía acordada con Millonarios, luego de haber abonado 400 mil dólares por el préstamo, para posteriormente vender el 100% del pase al conjunto azul y oro por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares.

Antes de definir la llegada del colombiano, Boca también analizó las alternativas de Gerónimo Rulli, Sergio Rochet y Nahuel Losada. Sin embargo, tanto Arruabarrena como Riquelme terminaron inclinándose por Montero, quien firmará un vínculo por cuatro temporadas y se sumará a la pretemporada tras el cierre de su participación mundialista.

La incorporación de Álvaro Montero se suma a la del lateral derecho Leandro Lozano, otro de los refuerzos con los que Boca comenzó a reforzar su plantel de cara a los desafíos de la nueva temporada.