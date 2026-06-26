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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
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Mascotas

Buscan a “Nina”, una gata siamesa perdida en La Banda

La familia solicita ayuda para encontrar a la mascota, una hembra de siete años, que se extravió en inmediaciones de barrio Matadero Viejo.

Hoy 10:34
Nina

Se busca intensamente a una gata llamada Nina, de siete años, de raza siamesa red point, que se perdió en la zona de Alfonsina Storni Sur y Ramón Chávez, en el barrio Matadero Viejo de la ciudad de La Banda.

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Sus dueños solicitaron colaboración a los vecinos para poder dar con su paradero y piden que, en caso de tener información, se comuniquen al 385 305-8395.

Cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla es de gran importancia para su familia.

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