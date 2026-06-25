En la última, Turquía le ganó al Estados Unidos de Pochettino en el cierre de la fase de grupos

En Los Ángeles Stadium, se impuso por 3 a 2 por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 01:10

Turquía se despidió del Mundial 2026 con una actuación convincente al derrotar 3-2 a Estados Unidos en el Los Angeles Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo D. Aunque ambos llegaban con objetivos distintos —los europeos ya eliminados y los norteamericanos clasificados como líderes—, regalaron un partido vibrante y repleto de emociones.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino presentó una formación con varios suplentes, pensando en el compromiso de los 16avos de final, donde enfrentará a Bosnia. Aun así, comenzó mejor el encuentro y golpeó rápidamente. A los tres minutos, tras un tiro de esquina, Auston Trusty apareció por el segundo palo y definió de zurda para establecer el 1-0.

Sin embargo, la reacción turca fue inmediata. Apenas siete minutos más tarde, Arda Güler, la gran figura del equipo de Vincenzo Montella, aprovechó un mano a mano para vencer a Matt Turner y marcar el empate. El gol cambió por completo el desarrollo del partido y le dio confianza a un seleccionado que hasta ese momento parecía resignado.

El encuentro se transformó en un constante ida y vuelta. Estados Unidos llegó a convertir el segundo tanto, pero la conquista fue anulada por posición adelantada de Ricardo Pepi. Poco después, Turquía dio vuelta el marcador gracias a Orkun Kökçü, quien apareció dentro del área tras un centro atrás para poner el 2-1 antes del descanso.

En el complemento volvió a repetirse el mismo guion. A los tres minutos, Estados Unidos igualó nuevamente el marcador por intermedio de Sebastian Berhalter, que sacó un potente remate para establecer el 2-2. Sin embargo, el conjunto europeo no bajó la intensidad y siguió buscando la victoria.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, Turquía encontró el premio a su insistencia y anotó el 3-2 definitivo en los minutos finales, sellando una despedida con orgullo tras una fase de grupos en la que mereció mucho más de lo que reflejaron los resultados.

Con este triunfo, Turquía cerró su participación en el Mundial 2026 con tres puntos y una victoria de prestigio, mientras que Estados Unidos, pese a la derrota, avanzó como líder del Grupo D y ya piensa en el cruce frente a Bosnia por un lugar en los octavos de final.