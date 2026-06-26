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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 9º
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Inde Navarrette reveló el duro momento que atravesó tras “Obsession”: "Nada funcionaba"

La actriz contó que pasó más de un año sin conseguir trabajo y debió reinventarse para poder mantenerse mientras buscaba nuevas oportunidades.

26/06/2026

Inde Navarrette abrió su corazón al hablar sobre las dificultades que enfrentó en su carrera luego de filmar Obsession, al revelar que estuvo cerca de un año y medio sin conseguir nuevos papeles.

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“Estaba audicionando… pero nada funcionaba”, expresó la actriz, al describir un período marcado por la incertidumbre y la falta de oportunidades en la industria.

Durante ese tiempo, y para poder afrontar sus gastos, Navarrette recurrió a distintas alternativas: transmitía videojuegos en una computadora que ella misma armó y también trabajó como paseadora de perros para poder pagar el alquiler.

Inde Navarrette Inde Navarrette

Además, trascendió que habría cobrado apenas 20.000 dólares por su papel como Nikki Freeman, una cifra que pone en evidencia las dificultades económicas que pueden atravesar incluso quienes logran participar en producciones reconocidas.

Su testimonio expone la otra cara del mundo del entretenimiento, donde la inestabilidad laboral es frecuente y el éxito muchas veces requiere de una gran dosis de resiliencia y perseverancia.

Inde Navarrette Inde Navarrette

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