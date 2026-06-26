El Parlamento del Norte Grande debate en Santiago del Estero una agenda clave para la región

Vicegobernadores y legisladores de diez provincias analizan proyectos y buscan consensos para abordar problemáticas comunes de la región.

26/06/2026

La Legislatura de Santiago del Estero es escenario este viernes de la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que reúne a representantes de las diez provincias que integran este bloque regional.

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Durante la jornada, vicegobernadores y parlamentarios -entre ellos el senador Gerardo Zamora- analizarán el temario completo de proyectos elaborados por las distintas comisiones de trabajo, con el objetivo de consensuar políticas y estrategias que permitan abordar problemáticas comunes del norte argentino.

Como parte del encuentro, está previsto que el Parlamento del Norte Grande emita documentos oficiales con resoluciones conjuntas, que reflejarán la posición institucional del bloque sobre los principales temas de interés para las provincias.

La realización de este plenario en Santiago del Estero reafirma el protagonismo de la provincia como sede de diálogo político e institucional, consolidándose como un espacio clave de articulación entre las jurisdicciones que integran este organismo regional.