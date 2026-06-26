Estafa millonaria en Añatuya: vendieron un vehículo con deuda superior a $11 millones

Un productor de Los Juríes denunció haber sido engañado en una operación que aparentemente contaba con documentación en regla.

26/06/2026

Un productor ganadero de la localidad de Los Juríes denunció haber sido víctima de una estafa millonaria tras adquirir un vehículo que, en principio, contaba con documentación aparentemente en regla, pero que posteriormente registraba una importante deuda prendaria.

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La operación se inició el pasado 4 de junio a través de una publicación en redes sociales, donde la víctima tomó contacto con un supuesto vendedor. La conversación continuó por mensajería instantánea, donde el oferente brindó distintas versiones sobre la titularidad del rodado, lo que en un primer momento no despertó sospechas.

El acuerdo se cerró por un monto total de 18 millones de pesos. Para concretar la transacción, el comprador entregó una motocicleta de alta cilindrada, valuada en varios millones de pesos, además de una seña inicial y transferencias bancarias realizadas a nombre de un tercero.

La entrega del vehículo se concretó el 10 de junio en pleno centro de Añatuya, en la intersección de avenida Belgrano y Alvear. En esa oportunidad, el vendedor entregó una carpeta con documentación que incluía título automotor, cédula verde, formulario 08 firmado e informe de dominio, el cual no registraba inconvenientes aparentes al momento de la operación.

Sin embargo, días después, al realizar una nueva consulta de dominio a través de una gestoría, el comprador descubrió que el vehículo registraba una deuda prendaria superior a los 11 millones de pesos.

Tras la denuncia radicada, la Comisaría Comunitaria N° 41 de Añatuya inició una investigación por orden judicial para determinar la responsabilidad de los involucrados en la maniobra, que habría sido ejecutada mediante documentación presuntamente adulterada o desactualizada.

La Justicia trabaja ahora en distintas medidas para esclarecer el hecho, rastrear los movimientos financieros y dar con los posibles responsables de la estafa.