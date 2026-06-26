Conmoción por la muerte de Ernestina Pais: la conductora falleció tras ser embestida por un tren

La reconocida periodista y conductora de 54 años falleció luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar un paso a nivel. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 21:07

La periodista y conductora Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel ubicado en el partido bonaerense de San Isidro.

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De acuerdo con la información difundida, Pais conducía un Honda Civic cuando intentó atravesar el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. En ese momento, el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y, debido a la violencia de la colisión, la conductora falleció en el acto.

Tras el siniestro, bomberos, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para asistir en las tareas de emergencia y realizar las primeras pericias. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Ernestina Pais desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación argentinos y alcanzó gran reconocimiento como conductora de televisión y radio. Uno de los ciclos más recordados de su carrera fue "Mañanas Informales", donde compartió la conducción junto a Jorge Guinzburg, consolidándose como una de las figuras más populares de la pantalla.

A lo largo de su carrera también estuvo al frente de programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos medios nacionales, construyendo una trayectoria de más de dos décadas en el periodismo y la conducción.

En los últimos años, además, habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, promoviendo la importancia de pedir ayuda y de abordar estas problemáticas sin prejuicios ni estigmatización, convirtiéndose en una voz comprometida con la concientización sobre estos temas.