"En el exterior piensan que la clave es que el rumbo económico de Argentina sobreviva a Milei"

Así lo expresó en su columna para Radio Panorama de este lunes el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que, desde el exterior, la principal preocupación de los inversores es la continuidad del rumbo económico más allá del actual gobierno. Lo expresó durante su columna de este lunes en Radio Panorama.

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“Ahora habrá un leve repunte, pero la clave para el rumbo económico es que debería sobrevivir a Javier Milei. Eso es lo que piensan afuera quienes están haciendo inversiones”, señaló.

Granados explicó que en Argentina los cambios de gobierno suelen implicar modificaciones profundas en la política económica, lo que genera incertidumbre. “En otros países el cambio de gobierno no altera el rumbo económico, pero acá se produce un giro de 180 grados. Eso hace que las inversiones no hayan llegado como a otros países”, indicó. En ese sentido, remarcó que para lograr solidez “la política económica debería mantenerse en el tiempo para dar certidumbre”.

El analista también destacó declaraciones de Juan Manuel Olmos, a quien definió como un dirigente del peronismo histórico. Según señaló, Olmos planteó la necesidad de una autocrítica dentro del espacio político y la construcción de un esquema con orden macroeconómico e inclusión. “Es la primera vez que escucho esa autocrítica”, sostuvo.

Por otra parte, Granados mencionó una encuesta realizada entre jóvenes de entre 12 y 30 años que refleja un cambio en la orientación ideológica. Según indicó, el 38% se ubica en posiciones de extrema derecha, derecha y centroderecha, un dato que consideró llamativo para ese rango etario.

Finalmente, subrayó el impacto del desarrollo energético en el empleo, al señalar que en los últimos diez años el 58% de los nuevos puestos de trabajo se generaron en la provincia de Neuquén, impulsados por la actividad en Vaca Muerta.