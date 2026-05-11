Muere una jovencita de 20 años e investigan un aborto clandestino

La Justicia inició actuaciones tras el fallecimiento ocurrido en el Hospital Regional. Se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas del deceso.

Hoy 06:49

La Justicia inició anoche una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento de una joven de 20 años ocurrido en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo de la ciudad Capital. Una de las hipótesis en análisis aludía a la presunta interrupción de un embarazo que habría presentado complicaciones.

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De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el deceso se produjo alrededor de las 18.30. La joven, con domicilio en la ciudad Capital, habría ingresado al centro de salud en grave estado y fue asistida en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Durante su internación, sufrió dos paros cardiorrespiratorios que no pudieron ser revertidos por el equipo médico.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la fiscal de turno, Belkis Alderete, dispuso el inicio de actuaciones. En primera instancia, intervino personal de la Seccional Tercera, que fue informado sobre el fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, donde se realizará la autopsia prevista para hoy a media mañana, a cargo de un equipo de médicos forenses.

Una vez concluidos los estudios, los resultados serán remitidos a la fiscal, quien definirá los pasos a seguir en la causa, que al cierre se encontraba caratulada como “información sumaria”. La investigación se complementará con el análisis de la historia clínica de la paciente, incluyendo las condiciones en las que ingresó y la atención brindada.