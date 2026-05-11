Descubre cómo cuidar casas en Portugal y vivir sin pagar alojamiento

El house sitting en Portugal permite vivir sin pagar alquiler al cuidar casas mientras sus dueños están ausentes.

Hoy 07:01

El concepto de house sitting en Portugal se ha convertido en una opción cada vez más popular para quienes desean vivir sin pagar alquiler. Esta alternativa permite a las personas cuidar de una vivienda mientras sus propietarios están de viaje, a cambio de un hospedaje gratuito.

En localidades como Lisboa, las zonas costeras del Algarve y destinos icónicos como Ericeira, se pueden encontrar propietarios que buscan cuidadores responsables para sus hogares durante períodos que van desde días hasta semanas. Adicionalmente, en muchos casos, también se requiere el cuidado de mascotas.

El house sitting en Portugal no se trata de un empleo convencional, sino de un acuerdo mutuo entre particulares que beneficia a ambas partes. El propietario evita dejar su casa vacía y asegura el cuidado de sus animales, mientras que el cuidador obtiene alojamiento gratuito en uno de los países más atractivos de Europa.

Este modelo ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsado por el aumento del trabajo remoto y el deseo de vivir experiencias de viaje más auténticas y personalizadas.

Las oportunidades para cuidar casas en Portugal se encuentran principalmente en plataformas especializadas, en lugar de ofertas en redes sociales. Algunas de las más populares son TrustedHousesitters, Nomador, HouseCarers y MindMyHouse.

El proceso de aplicación es sencillo, pero requiere preparación. Primero, se debe crear un perfil claro que incluya experiencia y disponibilidad. La mayoría de las plataformas requieren el pago de una membresía anual para acceder a las oportunidades. Posteriormente, los interesados pueden buscar casas disponibles según su destino y fechas.

Si bien no hay requisitos estrictos, los propietarios valoran aspectos como la experiencia previa en cuidado de mascotas, la responsabilidad y las referencias. Aunque hablar portugués no es obligatorio, dominar el inglés puede facilitar la comunicación con los propietarios.