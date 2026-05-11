Críticas a Euphoria y a Sydney Sweeney por su retrato del trabajo sexual en su nueva temporada

La serie de HBO generó cuestionamientos de creadoras de OnlyFans, que consideran que refuerza estereotipos y muestra prácticas alejadas de la realidad de la plataforma.

Hoy 07:11

La tercera temporada de Euphoria, creada por Sam Levinson, volvió a generar controversia tras incorporar tramas vinculadas al trabajo sexual entre sus personajes principales. En particular, el arco de Cassie Howard, interpretada por Sydney Sweeney, despertó críticas por parte de creadoras reales de OnlyFans.

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En la serie, Cassie decide abrir una cuenta en OnlyFans con el objetivo de financiar su estilo de vida. Sus contenidos incluyen caracterizaciones llamativas y provocadoras, mientras su amiga Maddy Perez (Alexa Demie) asume el rol de representante para impulsar su crecimiento en redes.

Sin embargo, la representación generó rechazo entre trabajadoras de la plataforma, que señalaron que muchas de las situaciones mostradas son irreales o directamente contrarias a las normas del servicio. La creadora Sydney Leathers cuestionó que la serie incluya prácticas que no están permitidas por las políticas de uso, y afirmó que la narrativa resulta “ridícula y caricaturesca”.

En la misma línea, Maitland Ward, una de las figuras destacadas de OnlyFans, consideró que la caracterización de Cassie contribuye a reforzar estigmas negativos sobre el trabajo sexual. Según expresó, este tipo de retratos alimenta la idea de que quienes se dedican a esa actividad carecen de límites o principios, una percepción que calificó como errónea.

Desde la producción, Levinson explicó que el enfoque buscó incorporar elementos de absurdo y contraste visual, utilizando recursos narrativos y estéticos para mostrar tanto la imagen que el personaje intenta proyectar como el contexto que la rodea.

Sydney Sweeney

Más allá de esas intenciones, otras creadoras como Alix Lynx señalaron que la serie simplifica el funcionamiento real de la plataforma. En ese sentido, remarcaron que el crecimiento en OnlyFans requiere tiempo, estrategia y una base previa de seguidores, y no responde a una lógica inmediata como la que sugiere la ficción.

Las críticas coinciden en que el retrato presentado por Euphoria contribuye a reproducir visiones reduccionistas sobre el trabajo sexual, un reclamo recurrente hacia la industria audiovisual por parte de quienes integran ese sector.