Imogen Poots protagonizará la adaptación televisiva de “Sex Criminals”

La actriz encabezará la serie basada en el cómic de Chip Zdarsky y Matt Fraction para Prime Video, que contará con una primera temporada de ocho episodios.

Hoy 07:05

La actriz Imogen Poots será una de las protagonistas principales de “Sex Criminals”, la adaptación televisiva del cómic creado por Chip Zdarsky y Matt Fraction. El proyecto será desarrollado para la plataforma Prime Video.

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La información fue adelantada por Deadline, que también confirmó la participación de John Reynolds en el elenco principal. La serie fue desarrollada por Emily V. Gordon, Tze Chun y Kumail Nanjiani, quienes se desempeñarán como showrunners y productores ejecutivos.

La primera temporada contará con ocho episodios y será producida por LuckyChap Entertainment, Winter Coat Films y Amazon MGM Studios.

Imogen Poots

La trama se basa en el cómic, cuyo primer volumen se titula Un truco sucio, y sigue a dos jóvenes, Suzie y Jon, que descubren que poseen una habilidad particular: cada vez que alcanzan un orgasmo, el tiempo se detiene. A partir de ese hallazgo, comienzan a explorar ese fenómeno y sus implicancias, lo que deriva en situaciones cada vez más complejas, incluyendo la planificación de un robo.

En paralelo a este nuevo proyecto, Poots participó recientemente en La cronología del agua, dirigida por Kristen Stewart, que tuvo su estreno esta semana en Filmin.