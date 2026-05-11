El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en el área de Discapacidad

Un informe del Ministerio de Salud detectó diferencias de hasta el 2000% en insumos médicos adquiridos por Andis. La causa está en manos de la Justicia y abarca a funcionarios y proveedores.

Hoy 06:54

El Gobierno nacional detectó presuntos desvíos críticos y sobreprecios en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según un informe interno elaborado por el Ministerio de Salud. El documento analiza pagos por sillas de ruedas, andadores y prótesis, con diferencias entre lo facturado y los valores de referencia que oscilan entre el 300% y el 1000%, y en algunos casos superan el 2000%.

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El informe advierte sobre “desvíos de precios injustificables” y la existencia de posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores, lo que habría afectado los principios de competencia y razonabilidad del gasto público. El documento ya fue incorporado a una causa judicial.

Entre los casos relevados, se detectaron sobreprecios de hasta el 2000% en sillas de ruedas y una diferencia del 4239% en la compra de un andador respecto de un producto equivalente en el mercado.

También se menciona la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter, por el que Andis pagó $425 millones en julio de 2025, mientras que el PAMI había abonado $124,2 millones por el mismo insumo en marzo, lo que representa un 242% más.

El informe, fechado el 10 de abril y firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, fue calificado por fuentes oficiales como un relevamiento de “hallazgos preliminares”. Según indicaron, las posibles inconsistencias fueron documentadas y remitidas por las vías institucionales correspondientes, quedando ahora bajo análisis de la Justicia.

La causa investiga un presunto fraude millonario en Andis y tiene entre los imputados a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, aunque su defensa sostiene que no hay pruebas que lo vinculen con las maniobras.

El documento analiza 37 facturas correspondientes a seis proveedores, que en conjunto recibieron pagos por $18.100 millones. Entre ellos figura Farma Salud, que concentró $7900 millones y cuyo socio mayoritario, Osmar Mariano Caballi, fue citado a indagatoria.

Otros proveedores mencionados son Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. En varios casos se detectaron precios significativamente superiores a los valores de referencia, incluyendo facturaciones de $19 millones por sillas de ruedas cuyo precio estimado rondaría $1,27 millones.

La investigación también apunta al funcionamiento del sistema de compras Siipfis, utilizado para agilizar contrataciones. Según la hipótesis fiscal, habría sido manipulado para restringir la competencia, seleccionando previamente a las empresas participantes o simulando procesos competitivos.

El fiscal Guillermo Picardi sostuvo que el mecanismo habría sido utilizado para favorecer a determinados proveedores “de manera ilícita y coordinada”. En total, fueron citadas a indagatoria 49 personas, entre funcionarios, empresarios y operadores vinculados.

La causa continúa en etapa de instrucción y se esperan avances a partir de nuevas indagatorias y peritajes, entre ellos el análisis de audios incorporados al expediente, que podrían aportar información clave sobre el presunto esquema investigado.

Fuente: La Nación