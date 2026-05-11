El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 11 de mayo de 2026: jornada fresca y con cielo completamente despejado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 5° y una máxima de 19° para este lunes. El pronóstico extendido prevé que las buenas condiciones continúen durante los próximos días.
Santiago del Estero tendrá este lunes 11 de mayo una jornada marcada por el tiempo estable, bajas temperaturas durante la mañana y cielo despejado durante todo el día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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De acuerdo con el pronóstico oficial, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 19°, en un contexto de ambiente fresco durante las primeras horas y condiciones agradables hacia la tarde.
Además, el organismo indicó que el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos leves del sector norte y noreste.
Las bajas temperaturas se harán sentir especialmente durante la madrugada y la mañana, por lo que se recomienda salir con abrigo, especialmente para quienes deban circular temprano. Con el correr de las horas, el ascenso térmico permitirá una tarde templada y agradable.
En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que para el miércoles se mantendrán las condiciones de estabilidad, con