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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 11 de mayo de 2026: jornada fresca y con cielo completamente despejado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 5° y una máxima de 19° para este lunes. El pronóstico extendido prevé que las buenas condiciones continúen durante los próximos días.

Hoy 01:53

Santiago del Estero tendrá este lunes 11 de mayo una jornada marcada por el tiempo estable, bajas temperaturas durante la mañana y cielo despejado durante todo el día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

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De acuerdo con el pronóstico oficial, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 19°, en un contexto de ambiente fresco durante las primeras horas y condiciones agradables hacia la tarde. 

Además, el organismo indicó que el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos leves del sector norte y noreste. 

Las bajas temperaturas se harán sentir especialmente durante la madrugada y la mañana, por lo que se recomienda salir con abrigo, especialmente para quienes deban circular temprano. Con el correr de las horas, el ascenso térmico permitirá una tarde templada y agradable. 

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que para el miércoles se mantendrán las condiciones de estabilidad, con 

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