La justicia federal rescata a 30 originarios del trabajo esclavo en Salta

Un operativo de Gendarmería Nacional logró rescatar a 30 originarios en condiciones de trabajo esclavo en Anta, Salta.

Hoy 01:33

Un operativo de Gendarmería Nacional llevó a cabo una exitosa intervención el pasado jueves en una finca ubicada cerca de El Quebrachal, en el departamento Anta, donde se logró rescatar a 30 personas, incluidos niños, que se encontraban en condiciones extremas de precariedad.

La acción fue resultado de una denuncia que se trasladó desde la justicia provincial al fuero federal, tras la comprobación por parte de la Policía Rural de que en dichas tierras se estaba operando una red de usurpadores y deforestadores profesionales, vinculados a un referente político de Santiago del Estero.

Se estableció que un exdiputado provincial había colocado un cartel de posesión en la propiedad, y un contratista del norte de Salta había trasladado a grupos de originarios y sus familias para trabajar en la corte ilegal de postes de quebracho y alambrar la finca usurpada.

Según un abogado local, el lote en cuestión abarca miles de hectáreas, de las cuales solo un 30% está desarrollada y arrendada.

El operativo fue realizado por la Justicia federal y la División Trata de Personas, quienes fueron informados de los allanamientos minutos antes de su ejecución para evitar filtraciones.

Se había iniciado una causa por usurpación de tierras en contra de un político local, vinculado a uno de los socios de una entidad futbolística importante.

Al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad encontraron a más de 30 personas trabajando en condiciones deplorables, acampando junto a niños y extrayendo postes de madera de manera ilegal. Estos postes eran posteriormente trasladados a Santiago del Estero sin autorización de explotación forestal.