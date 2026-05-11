La Municipalidad realizó más de 100 intervenciones en thevetias afectadas por una plaga estacional

La Subdirección de Arbolado Urbano ya realizó más de 100 intervenciones en ejemplares afectados, principalmente en árboles de thevetias. Solicitan a los vecinos informar la presencia de la plaga para evitar su propagación.

Hoy 00:39

La Subdirección de Arbolado Urbano de la Municipalidad de la Capital informó que durante las últimas semanas se intensificaron los trabajos de podas para combatir la plaga de la oruga "palpita flegia" , la cual afecta principalmente a los ejemplares arbóreos de thevetias.

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Hasta la fecha, las cuadrillas operativas concretaron más de 100 intervenciones de podas sanitarias, con el objetivo de frenar el avance de la plaga y preservar el patrimonio forestal.

Técnicos de la repartición indicaron que si bien ante el ataque de las orugas se produce la desfoliación total o parcial del follaje no significa la muerte de los árboles. "Se trata de un estado transitorio provocado por la plaga que puede revertirse con el tratamiento adecuado", remarcaron.

Se recordó a los frentistas que ante la detección de la plaga en árboles de la vereda, pueden comunicarse con la Dirección de Parques y Paseos al número 6006164 para solicitar la fumigación, que serán ejecutadas exclusivamente por personal de la Dirección de Calidad de Vida o bien para solicitar poda sanitaria y posterior recolección y destrucción del material afectado.

"Estas medidas son fundamentales para cortar el ciclo biológico de la plaga y evitar que las orugas se propaguen hacia ejemplares sanos en la zona", indicó la repartición municipal.