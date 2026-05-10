Tini se prepara para su espectáculo Futttura en Salta

El espectáculo Futttura de Tini se presentará el 16 de mayo en el Estadio Padre Ernesto Martearena, y las entradas estarán disponibles desde este lunes en boleterías y online a través de Fullticket.com.

Hoy 23:54

El fenómeno Tini ya se siente en Salta, donde este sábado se inició el montaje del espectáculo Futttura en el Estadio Padre Ernesto Martearena. Este evento, programado para el 16 de mayo, promete ser un hito en la provincia.

Con temperaturas alrededor de los 10 grados, el estadio se ha convertido en el epicentro de un amplio despliegue técnico y logístico. Más de 100 trabajadores están trabajando arduamente en el montaje de un escenario que se prevé será uno de los más impactantes que Salta haya recibido.

Desde la Tribuna Sur, los asistentes ya pueden vislumbrar el impresionante despliegue de pantallas gigantes, estructuras metálicas y equipos que formarán parte de una puesta en escena inmersiva. Este diseño está pensado para ofrecer una experiencia única al público desde el inicio hasta el final del espectáculo.

El montaje comenzó oficialmente a las 7 de la mañana y se extenderá a lo largo de toda la semana. De acuerdo con la información proporcionada por la organización, el escenario estará completamente listo hacia el viernes, justo antes de un espectáculo que ya genera gran expectativa en todo el país.

El lunes se habilitará la venta de entradas, tanto de manera presencial como online. Los fanáticos salteños podrán adquirir sus tickets en el Estadio Padre Ernesto Martearena, donde se atenderá de 10 a 17 horas. Las entradas estarán disponibles para diferentes sectores: VIP, plateas y populares.

Además, los que prefieran comprar sus entradas desde casa podrán hacerlo a través de Fullticket.com, la plataforma oficial para la venta del espectáculo. La expectativa es alta y muchos seguidores ya se están organizando para asegurar su participación en un recital que promete un estadio lleno y largas filas desde las primeras horas del lunes.