El director de la OMS llevó tranquilidad por el hantavirus y aseguró que “no provocará una pandemia como el Covid-19”

Jay Bhattacharya, titular interino de la principal agencia sanitaria estadounidense, intentó bajar la preocupación mundial tras el brote detectado en un crucero. Afirmó que el riesgo de una pandemia similar al coronavirus es “muy bajo”.

Hoy 20:14

El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, aseguró este domingo que el hantavirus “no es como el Covid-19” y sostuvo que no existe riesgo de que se genere una pandemia similar a la ocurrida en 2020.

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Las declaraciones se dieron en medio de la creciente preocupación internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés M/V Hondius, donde ya se registraron varias personas infectadas y al menos tres fallecidos.

“Hemos estado comunicándonos durante la última semana a medida que la atención de la prensa ha aumentado, como corresponde dada la naturaleza de esta enfermedad”, expresó Bhattacharya durante una entrevista con CNN.

En ese contexto, el funcionario insistió en que el hantavirus no tiene las características de propagación del coronavirus y remarcó que “no llevará a un brote del mismo tipo” que el Covid-19.

Según explicaron las autoridades sanitarias estadounidenses y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de contagio masivo es considerado “muy bajo”, debido a que el hantavirus no se transmite fácilmente entre personas y generalmente requiere contacto muy estrecho para propagarse.

El brote internacional generó alarma luego de que pasajeros del crucero fueran evacuados y sometidos a controles sanitarios en distintos países. Estados Unidos confirmó que monitorea a 17 ciudadanos estadounidenses que estuvieron a bordo de la embarcación y algunos podrían permanecer en observación en un centro especializado en Nebraska.

Además, los CDC activaron un protocolo de emergencia de nivel 3, considerado el más bajo dentro de la escala de respuesta sanitaria de la agencia, aunque aclararon que se trata de una medida preventiva y que el peligro para la población general sigue siendo reducido.

Especialistas consultados por universidades y organismos internacionales coincidieron en que el hantavirus posee una capacidad de transmisión mucho menor que el SARS-CoV-2, virus responsable del Covid-19. Incluso, la OMS aseguró recientemente que este episodio “no es el inicio de otra pandemia”.