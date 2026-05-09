Termas abrió la temporada 2026 con una multitud y un espectacular cierre de Los Abuelos de la Nada

Vecinos y turistas participaron de una noche de música, festejos y gran expectativa en la explanada de Casinos del Sol, donde quedó inaugurada oficialmente la temporada turística de invierno.
Las Termas de Río Hondo vivió una verdadera noche de fiesta con la apertura oficial de la Temporada Turística 2026, en un evento que reunió a vecinos, turistas, autoridades y representantes del sector privado en las escalinatas de Casinos del Sol, frente a la plaza San Martín.
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Desde las 20, la ciudad termal se convirtió en escenario de celebración para dar inicio a una nueva temporada de invierno, con fuertes expectativas para el turismo y la actividad comercial.
El acto protocolar contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, junto a representantes de instituciones intermedias, hoteleros, gastronómicos y comerciantes, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer el desarrollo turístico.
La velada estuvo acompañada por un destacado espectáculo artístico que reunió a reconocidos músicos santiagueños como Mario Álvarez Quiroga, Facundo Domínguez, Octavio Muratore y el grupo Nuevo Canto, aportando identidad y emoción a una jornada especial para la ciudad.
El cierre llegó con el momento más esperado de la noche: la presentación de Los Abuelos de la Nada. El histórico grupo subió al escenario y desató la euforia de una multitud que colmó la explanada de Casinos del Sol, con un show cargado de clásicos y nostalgia que coronó la celebración.
De esta manera, con música, alegría y gran convocatoria, quedó formalmente inaugurada la Temporada Turística 2026 en Las Termas de Río Hondo.