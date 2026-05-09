Termas abrió la temporada 2026 con una multitud y un espectacular cierre de Los Abuelos de la Nada

Vecinos y turistas participaron de una noche de música, festejos y gran expectativa en la explanada de Casinos del Sol, donde quedó inaugurada oficialmente la temporada turística de invierno.

Hoy 01:48

Las Termas de Río Hondo vivió una verdadera noche de fiesta con la apertura oficial de la Temporada Turística 2026, en un evento que reunió a vecinos, turistas, autoridades y representantes del sector privado en las escalinatas de Casinos del Sol, frente a la plaza San Martín.

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Desde las 20, la ciudad termal se convirtió en escenario de celebración para dar inicio a una nueva temporada de invierno, con fuertes expectativas para el turismo y la actividad comercial.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, junto a representantes de instituciones intermedias, hoteleros, gastronómicos y comerciantes, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer el desarrollo turístico.

La velada estuvo acompañada por un destacado espectáculo artístico que reunió a reconocidos músicos santiagueños como Mario Álvarez Quiroga, Facundo Domínguez, Octavio Muratore y el grupo Nuevo Canto, aportando identidad y emoción a una jornada especial para la ciudad.

El cierre llegó con el momento más esperado de la noche: la presentación de Los Abuelos de la Nada. El histórico grupo subió al escenario y desató la euforia de una multitud que colmó la explanada de Casinos del Sol, con un show cargado de clásicos y nostalgia que coronó la celebración.

De esta manera, con música, alegría y gran convocatoria, quedó formalmente inaugurada la Temporada Turística 2026 en Las Termas de Río Hondo.