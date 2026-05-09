Airbag hizo vibrar Santiago del Estero con una noche de rock en la Madre de Ciudades

Por Álvaro Cortez

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Santiago del Estero vivió una noche a puro rock con la esperada presentación de Airbag, una de las bandas más convocantes de la escena nacional, que llegó este sábado al playón del Estadio Único Madre de Ciudades en el marco de su gira “El Club de la Pelea”.

Desde horas tempranas, la expectativa se hizo sentir en las inmediaciones del estadio, donde fanáticos comenzaron a hacer fila desde la madrugada para asegurarse un buen lugar y acompañar de cerca a Gastón, Patricio y Guido Sardelli.

El público santiagueño no estuvo solo. También llegaron seguidores desde Tucumán, Salta, Córdoba, Buenos Aires y otros puntos del país, consolidando a Santiago del Estero como uno de los grandes puntos de encuentro del NOA para esta fecha del tour. Con banderas, carteles, remeras y cánticos, la previa ya anticipaba una noche especial.

El show comenzó pasadas las 21 horas, con una puesta en escena de gran impacto y un repertorio de 30 canciones que combinó singles recientes con clásicos que marcaron más de dos décadas de trayectoria, durante más de dos horas y media.

La banda llegó a Santiago del Estero durante la tarde en un vuelo privado. La visita fue breve pero intensa: después del show, los músicos tenían previsto cenar en la Madre de Ciudades y regresar esa misma noche a Buenos Aires.

La presentación forma parte de una etapa de enorme crecimiento para Airbag, que viene de protagonizar shows históricos y de reafirmar su lugar como una de las bandas más importantes del rock argentino actual.

En Santiago, la respuesta del público volvió a demostrar la vigencia del grupo y el fuerte vínculo que mantiene con una audiencia de distintas edades, que cantó, saltó y acompañó cada momento del recital.

La noche dejó imágenes de euforia, emoción y una postal clara: Airbag pasó por Santiago del Estero y convirtió al Madre de Ciudades en una verdadera fiesta del rock nacional.