Un hombre terminó hospitalizado tras recibir una patada de un caballo en Suncho Corral

El hecho ocurrió mientras se preparaba la largada de una carrera cuadrera en el hipódromo “Mis Abuelos”.

Hoy 20:24

Un hombre resultó herido durante la tarde de este sábado luego de recibir una fuerte patada de un caballo en el hipódromo “Mis Abuelos”, ubicado en la localidad de Yuchán, departamento Juan Felipe Ibarra, mientras se desarrollaban carreras cuadreras.

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De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 17.20, en momentos en que se realizaban los preparativos para la largada de la sexta competencia de la jornada.

Por causas que se investigan, uno de los ayudantes del caballo denominado “Estrella Do Sur” recibió una violenta patada en la zona lumbar, provocando que cayera pesadamente al suelo ante la mirada de los presentes.

La víctima fue identificada como José Noriega, de 33 años, domiciliado en la localidad de Taboada.

Tras el incidente, el hombre fue asistido de inmediato por el médico presente en el predio, Hernán Abuchacra, junto con personal de la ambulancia afectada al evento. Posteriormente, debido a las lesiones sufridas, dispusieron su traslado al hospital de Suncho Corral para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 28 y efectivos de la División Seguridad Ciudadana Nº 12, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.