Las causas judiciales del creador de la polémica escultura de San La Muerte

Daniel Quinteros, tiene varia denuncias. Uno de los hechos sucedió en el departamento Mitre, el restante en Alberdi. Los querellantes pidieron ampliación de la imputación en su contra.

Hoy 08:48

La imponente imagen de San La Muerte que comenzó a levantarse en el paraje La Bajadita, departamento Banda, se convirtió en una de las obras más comentadas de los últimos días en Santiago del Estero. La gigantesca escultura, todavía rodeada de andamios y en plena etapa de construcción, atrae diariamente la atención de automovilistas, curiosos y devotos que se detienen a observar el avance del monumento.

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Sin embargo, detrás del impacto visual y de la repercusión popular que generó la obra, apareció un costado judicial que coloca a su creador en el centro de una compleja investigación penal. El responsable de la construcción es Daniel Quinteros, quien públicamente se presentó como un hombre de fe y devoción popular. En declaraciones periodísticas sostuvo: "Soy hijo de Dios y creyente del amor de Jesucristo, el Gauchito Gil y San La Muerte. Yo soy fiel en los milagros y no me meto con ninguna religión".

Sus palabras rápidamente circularon en redes sociales, alimentando aún más el debate alrededor de la gigantesca figura religiosa no tradicional que comenzó a erigirse en la zona rural del departamento Banda.

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Pero mientras la escultura avanzaba y despertaba curiosidad entre los vecinos, el nombre de Quinteros también apareció mencionado en expedientes judiciales vinculados a violentos episodios ocurridos en los departamentos Aguirre y Alberdi.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que las fiscalías de Capital y General Taboada habrían iniciado un intercambio de oficios para determinar posibles conexiones entre distintos hechos ocurridos en el interior provincial en el año 2023. Uno de los expedientes más sensibles está relacionado con el violento copamiento de la estancia "Tierra Brava", en Alberdi. El hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2023.

Según la causa, un numeroso grupo de hombres habría ingresado armado al establecimiento rural, donde se produjeron disparos y agresiones. Tras diversos procedimientos, la Justicia ordenó la detención de 27 personas. Entre los apresados estuvo Daniel Quinteros.

La situación judicial de Quinteros se complicó aún más cuando abogados querellantes solicitaron a la fiscal Florencia Garzón que se investigara un episodio anterior ocurrido en cercanías de Pinto, Aguirre.

En la denuncia se sostiene que los acusados llegaron a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris y que el grupo habría estado encabezado por Daniel Quinteros.

Allí amenazaron al encargado Gabriel Taralli con un arma de fuego y filmaron. La investigación señaló que habrían sido contratados por un empresario de apellido Cadamuro Esto sucedió en noviembre del año 2023. Ahora, por este hecho los abogados informaron que ya solicitaron la ampliación de imputación.